Мужчина из-за злой собаки просидел в колодце на Бали шесть дней

Британец просидел в колодце все это время без еды

29-летний Джейкоб Робертс из Великобритании отдыхал на Бали и случайно упал в колодец, где провел шесть дней. Как выяснилось, мужчина оказался под землей, пытаясь спастись от преследовавшей его собаки. Колодец был без воды, но из-за перелома ноги турист не мог выбраться. Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Робертс звал на помощь, но никто его не слышал. Только спустя шесть дней местный фермер, проходивший мимо, обратил внимание на крики и вызвал спасателей. Британец просидел в колодце все это время без еды.

Джейкоб Робертс провел шесть дней в колодце Фото: thebalisun Джейкоб Робертс провел шесть дней в колодце Фото: thebalisun Джейкоб Робертс провел шесть дней в колодце Фото: thebalisun Джейкоб Робертс провел шесть дней в колодце Фото: thebalisun Джейкоб Робертс провел шесть дней в колодце Фото: thebalisun 1/5

Джейкоба подняли из колодца на носилках трое мужчин в защитных костюмах. По словам спасателей, извлеченный из колодца пострадавший выглядел истощенным.

"Он выглядел худым и был ранен", – рассказал начальник полиции Агустинус Суай о состоянии Робертса, когда того нашли. Туриста увезли из деревни в соседнюю больницу.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

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