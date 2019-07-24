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Мужчина купил грязные кроссовки за миллион гривен: фото

Модель Moon Shoe разработана лично одним из основателей компании Nike Биллом Бауэрманом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:43
Кроссовки Moon Shoe проданы на аукционе Sothebey's
Кроссовки Moon Shoe проданы на аукционе Sothebey's
Фото: Depositphotos

На аукционе Sothebey's продана пара эксклюзивных кроссовок Nike Waffle Racing Flat "Moon Shoe" 1972 года выпуска за рекордную сумму – 437,5 тысячи долларов (961 тыс. гривен). Эта модель спортивной обуви разработана лично одним из основателей компании Nike тренером по бегу Биллом Бауэрманом в ограниченном количестве – всего 12 пар. Все они предназначались для соревнований по бегу Олимпийский игр 1972 года в Мюнхене. Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома.

Кроссовки Moon Shoe продали почти за миллион
Кроссовки Moon Shoe продали почти за миллион
Фото: Sothebys

Первоначально Nike Moon Shoe должны были быть проданы на публичных торгах вместе с 99 другими редкими парами кроссовок, но канадец Майлс Надал захотел купить всю коллекцию еще до торгов. В итоге в частном порядке ему были проданы 99 из 100 пар за 850 тысяч долларов, а Moon Shoe было решено все же выставить на торги. Однако в ходе торгов Надал купил и их.

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Все 100 пар будут выставлены в частном музее покупателя кроссовок Майлса Надала вместе с его коллекцией автомобилей.

Ранее "Сегодня" писали о британке, которая заработала миллионы на продаже своих грязных носков. Также мы сообщали, что 19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставили на продажу револьвер, с помощью которого совершил самоубийство Ван Гог

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