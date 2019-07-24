Мужчина купил грязные кроссовки за миллион гривен: фото
Модель Moon Shoe разработана лично одним из основателей компании Nike Биллом Бауэрманом
На аукционе Sothebey's продана пара эксклюзивных кроссовок Nike Waffle Racing Flat "Moon Shoe" 1972 года выпуска за рекордную сумму – 437,5 тысячи долларов (961 тыс. гривен). Эта модель спортивной обуви разработана лично одним из основателей компании Nike тренером по бегу Биллом Бауэрманом в ограниченном количестве – всего 12 пар. Все они предназначались для соревнований по бегу Олимпийский игр 1972 года в Мюнхене. Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома.
Первоначально Nike Moon Shoe должны были быть проданы на публичных торгах вместе с 99 другими редкими парами кроссовок, но канадец Майлс Надал захотел купить всю коллекцию еще до торгов. В итоге в частном порядке ему были проданы 99 из 100 пар за 850 тысяч долларов, а Moon Shoe было решено все же выставить на торги. Однако в ходе торгов Надал купил и их.
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Все 100 пар будут выставлены в частном музее покупателя кроссовок Майлса Надала вместе с его коллекцией автомобилей.
Ранее "Сегодня" писали о британке, которая заработала миллионы на продаже своих грязных носков. Также мы сообщали, что 19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставили на продажу револьвер, с помощью которого совершил самоубийство Ван Гог.
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