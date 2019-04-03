Мужчина на пороге смерти потратил все деньги на путешествие

Американец с женой хочет побывать в Италии

Американец с раком печени потратит все деньги на путешествие Фото: NC LOTTERY

Житель американского штата Северная Каролина Ричард Биар, у которого врачи диагностировали рак печени, выиграл в лотерею 250 тысяч долларов (6,7 млн грн).

Мужчина утверждает, что купил лотерейный билет по просьбе жены. Заодно он решил приобрести несколько билетов мгновенной лотереи. Под защитным слоем одного из них обнаружился крупный выигрыш.

Биар намерен потратить деньги на туристическую поездку. "Недавно у меня нашли рак печени четвертой стадии, — говорит он в комментарии Inside Edition. — Хочу поехать в путешествие, пока еще могу получать удовольствие". По его словам, жена всегда мечтала увидеть Италию, и теперь они смогут это сделать.

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По информации благотворительной организации Cancer Research UK, финансирующей исследование злокачественных опухолей, при отсутствии лечения средняя продолжительность жизни больных раком печени четвертой стадии составляет около четырех месяцев.

Напомним, выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

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