Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

Авиакомпания прислала пассажирке сообщение с извинениями

В самолете United Airlines произошел скандал из-за расизма Фото: Pixabay

16-летняя Тэйлор Ричардсон рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время перелета из Денвера, штат Колорадо, в Джексонвилл, штат Флорида (США). По словам девушки, сосед на рейсе авиакомпании United Airlines отказался сидеть рядом с ней из-за цвета ее кожи. Бортпроводница пересадила пассажира на другое кресло. Об этом Ричардсон рассказала в своем Twitter-аккаунте.

Скриншот: twitter.com/astrostarbright

Авиакомпания прислала Ричардсон сообщение с извинениями: "Пожалуйста, знайте, что мы искренне сожалеем, что вам пришлось это пережить. Мы не хотим, чтобы наши клиенты когда-либо испытывали какой-либо дискомфорт во время полета и искренне ценим ваше понимание Мы всегда стараемся оставить у наших клиентов хорошее впечатление и хотим, чтобы вы знали, что нам не все равно".

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Однако друзей девушки возмутило поведение мужчины. Один из них высказал мнение, что авиакомпания должна была пересадить ее в первый класс, однако Ричардсон объяснила, что это было невозможно, поскольку он был заполнен.

Напомним, ранее с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту. Венгерская авиакомпания Wizz Air якобы отказала в посадке на самолет десятерым украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев.

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