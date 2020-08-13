Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя (фото)

Это артефакты общенационального значения, утверждают эксперты

Археолог-любитель из Шотландии Мариуш Степьен с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. О находке мужчина сразу сообщил специалистам из организации Treasure Trove. Об этом пишет издание The Guardian.

На глубине полтора метра Степьен обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет – меч, колпаки с колес древних повозок и декоративную "подвескк-погремушку".

Как утверждают эксперты из Treasure Trove, это клад общенационального значения, ведь в Шотландии найдено мало артефактов бронзового века.

"Для нас это прекрасная возможность восстановить бронзовые артефакты и органические материалы. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы их оценить", – заявила глава организации Эмили Фриман.

Археолог из Швеции нашел древний клад Фото: Crown Office Communications Археолог из Швеции нашел древний клад Фото: Crown Office Communications Археолог из Швеции нашел древний клад Фото: Crown Office Communications 1/3

Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов.

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