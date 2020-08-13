Мужчина нашел древний клад с помощью обычного металлоискателя (фото)
Это артефакты общенационального значения, утверждают эксперты
Археолог-любитель из Шотландии Мариуш Степьен с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. О находке мужчина сразу сообщил специалистам из организации Treasure Trove. Об этом пишет издание The Guardian.
На глубине полтора метра Степьен обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет – меч, колпаки с колес древних повозок и декоративную "подвескк-погремушку".
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Как утверждают эксперты из Treasure Trove, это клад общенационального значения, ведь в Шотландии найдено мало артефактов бронзового века.
"Для нас это прекрасная возможность восстановить бронзовые артефакты и органические материалы. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы их оценить", – заявила глава организации Эмили Фриман.
Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов.
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Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.
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