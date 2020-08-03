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Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

Сегодня, 10:43

Незнакомец решил отдать деньги законному владельцу

Пользователь ресурса Reddit с ником Sgarwo случайно нашел четыре тысячи долларов на парковке магазина. Он решил не оставлять деньги себе, а найти законного владельца. Этот поступок мужчины восхитил пользователей Сети.

По словам Sgarwo, он отвез деньги домой, а потом позвонил в магазин и спросил, не заявлял ли кто-то о пропаже. Оказалось, что деньги потерял пожилой мужчина, который пришел в магазин с внучкой и был ужасно расстроен из-за случившегося.

"Все были очень удивлены и говорили, что я буду благословлен за мой поступок. Но серьезно, что еще я мог сделать?" – спросил автор поста.

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"Я бы обрадовался на минуту, а потом понял, что не смог бы жить, зная, что кто-то ужасно расстроен из-за потери четырех тысяч долларов", – написал в комментариях один из юзеров. "Я бы тоже вернул деньги, потому что иначе меня бы съело чувство вины", – отметил другой.

Смотрите видео об истории села, где деньги появляются из воздуха

Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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