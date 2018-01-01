Мужчина нашел под капотом машины невероятный клад

Американец не мог поверить своим глазам, увидев находку

Под капотом мужчина нашел клад. Фото: pixabay

Американец из города Гейлорд (Мичиган, США) по имени Келлен Мур нашел под капотом своей машины невероятный клад весом 25 килограмм.

Мужчина рассказал, что как раз направлялся на работу, когда автомобильный кондиционер стал издавать странные звуки. Он остановил машину, заглянул под капот и увидел шишки. Они заполняли все свободные места в двигательном отсеке и толстым слоем покрывали мотор. Мужчина снял их на видео, закрыл капот и поехал дальше.

Фото: facebook.com/gabe.awrey

Мур купил машину всего полтора месяца назад, и тогда в ней не было шишек. И он, и его знакомый сходятся во мнении, что их натаскали туда белки. "Тут часто такое бывает. Рано или поздно что-то подобное случается с каждым. Только не в таких масштабах", — говорит Аври в интервью изданию Mlive. По его словам, с точки зрения местных белок автомобиль — это идеальное место для хранения запасов. "Довольно практично, пока твое гнездо не уедет", — добавил он.

Напомним, ворующая конфеты белка "взорвала" сеть.

Кроме этого, в Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек. Порядка 45,5 тысячи человек остались без света в калифорнийском городе Сан-Диего, передает телеканал CBS8. Причиной массового отключения света в жилых домах, школах и на предприятиях стала, по предварительным данным, задевшая ЛЭП белка.