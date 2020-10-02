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Мужчина нашел старую книгу о Гарри Поттере. Теперь он может стать миллионером (фото)

Сегодня, 11:54

Ценное издание можно продать за 30 тысяч фунтов стерлингов – 1,1 млн гривен

Житель Люксембурга, имя которого не разглашается, нашел у себя дома первое издание Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Он купил эту книгу 21 год назад (спустя 1,5 года после выхода), чтобы помочь своим детям выучить английский язык. Теперь он может стать миллионером!

Мужчина решил перечитать "Гарри Поттера" после того, как вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал из-за ее высказываний о трансгендерах. Неожиданно для себя он узнал, что ценное издание можно продать на аукционе.

Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень"
Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень"
Фото: hansonsauctioneers

"Настоящие первые выпуски действительно редко встречаются: было напечатано всего 500 экземпляров, из которых 300 были разосланы в школы и библиотеки. Это большая редкость, потому что это один из оставшихся 200", – рассказывает изданию Daily Mail Джим Спенсер, директора аукционного дома Hansons Auctioneers.

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Эксперт также отметил, что книгу выставят на аукцион 13 октября с эстимейтом от 20 тысяч фунтов стерлингов (732,7 тыс. гривен) до 30 тысяч фунтов стерлингов (1,1 млн гривен).

Эту книгу могут продать за 1,1 млн гривен
Фото: hansonsauctioneers

Владелец книги планирует за полученные деньги выплатить кредит на обучение своей дочери и помочь ей взять ипотеку.

"Я был большим поклонником книг про Поттера, когда впервые их прочитал. Там обсуждается этика и человеческое поведение. Я очень уважал Джоан Роулинг за такую тонкую работу", – добавил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились актеры "Гарри Поттера" и чем сейчас живут.

Узнайте в сюжете, чем живут актеры "Гарри Поттера":

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: hansonsauctioneers
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