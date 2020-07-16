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Мужчина нашел в полностью сгоревшем доме своего чудом выжившего кота, видео

Сегодня, 10:13

Это произошло через неделю после разрушительного пожара

На ресурсе Reddit пользователь под ником FunPeach0 опубликовал короткий ролик, на котором мужчина осматривает последствия масштабного пожара в своем доме. Неожиданно среди развалин автор видео увидел кота, который, как он был уверен, погиб по время инцидента. Это видео быстро стало вирусным, собрав 113 тыс. лайков и 2,9 тыс. комментариев.

"Этот парень вернулся, чтобы осмотреть развалины своего дома через неделю после того, как тот сгорел. Вряд ли он подозревал, что также найдет своего кота, который потерялся во время пожара", – написал FunPeach0.

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На кадрах показано, как мужчина, имя которого не называется, ходит среди развалин, еще неделю назад бывшие его домом. На его удивление, помимо немногочисленных вещей, недалеко от дома он обнаружил своего черного кота по кличке Майк. Животному чудом удалось спастись.

Видео: Reddit

"Мне так грустно, но я также счастлив, что после всего пережитого у них появился маленький лучик надежды", – отметил в комментариях юзер Reign Does Things.

Кроме этого, "Сегодня" писали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя. Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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