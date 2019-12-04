Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Находка может получить статус "государственного имущества Короны"

Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок Фото: Lee Palmer / pictureexclusive.com Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок Фото: Lee Palmer / pictureexclusive.com Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок Фото: Lee Palmer / pictureexclusive.com Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок Фото: Lee Palmer / pictureexclusive.com Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок Фото: Lee Palmer / pictureexclusive.com 1/5

Кладоискатель из Шотландии погрузился в реку с маской и нашел кусок золота весом в 22 карата. Оценивается находка в 80 тысяч фунтов стерлингов (2,4 млн гривен). Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Самородок внешне напоминает пончик, – сообщил Ли Палмер, автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии). – Сейчас это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка".

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Ли Палмер утверждает, что самородок скорее всего получит статус "государственного имущества Короны". Также его может выкупить Национальный музей Шотландии или Музеем естествознания в Англии.

Удачливый кладоискатель и владелец земли, на которой обнаружено сокровище, пожелали сохранить свои имена в тайне.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после его покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

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