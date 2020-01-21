Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

Говард Кирби решил поступить по совести и отдал деньги бывшим владельцам

Говард Кирби обнаружил деньги в старом пуфе Фото: Viacheslav Bublyk / Unsplash

64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов, и вернул всю сумму бывшим владельцам. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Мужчина рассказывает, что пуф с самого начала показался ему неудобным. Спустя несколько недель он решил снять чехлы и узнать, что именно причиняло дискомфорт. Внутри американец обнаружил коробку с 43 тысячами долларов (около одного миллиона гривен).

Американец нашел в подержанном пуфе тайник с деньгами Фото: facebook.com/FOX10Phoenix Американец нашел в подержанном пуфе тайник с деньгами Фото: facebook.com/FOX10Phoenix Американец нашел в подержанном пуфе тайник с деньгами Фото: facebook.com/FOX10Phoenix Американец нашел в подержанном пуфе тайник с деньгами Фото: facebook.com/FOX10Phoenix Американец нашел в подержанном пуфе тайник с деньгами Фото: facebook.com/FOX10Phoenix 1/5

Говард отнес коробку с заначкой в благотворительный магазин, в котором сделал покупку, и попросил связаться с предыдущими хозяевами. Оказалось, что девушка по имени Ким Фо-Ньюберри отдала диван на благотворительность после смерти дедушки. По ее словам, она не подозревала, что внутри спрятаны деньги. Семья призналась, что планировала сжечь диван, однако благотворительный магазин согласился его забрать.

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Кирби поговорил с адвокатом и узнал, что по закону он не обязан возвращать деньги. Однако американец решил поступить по совести. "Эти деньги принадлежали им. Я рад, что смог вернуть им эту заначку", – подчеркнул он.

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