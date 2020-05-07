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Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фото

Внутри секретного помещения британец обнаружил несколько довольно интересных вещей

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:55

Житель британского города Дэвон по имени Джейк Браун неожиданно нашел в своем новом доме тайную комнату с "капсулой времени" – вещами из 1950-1960 годов. Об этом пишет развлекательный портал Lad Bible.

Однажды мужчина в своем доме пил кофе и обратил внимание на неровную поверхность и поврежденную кирпичную кладку возле стены подвала. Как выяснилось, это вход в тайную пещеру глубиной в пять метров и высотой в два.

Джейк Браун обнаружил в своем доме тайную комнату
Фото: SWNS
Джейк Браун обнаружил в своем доме тайную комнату
Фото: SWNS
Джейк Браун обнаружил в своем доме тайную комнату
Фото: SWNS
Джейк Браун обнаружил в своем доме тайную комнату
Фото: SWNS
Джейк Браун обнаружил в своем доме тайную комнату
Фото: SWNS
Джейк Браун обнаружил в своем доме тайную комнату
Фото: SWNS
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Внутри секретного помещения британец обнаружил груды хлама и несколько довольно интересных вещей – бутылки из-под вина, которые датировались началом прошлого века, банки с краской из 1950−1960-х годов, а также обрывки старых газет. Благодаря последним мужчина узнал, что подвал был замурован примерно с 1964 года.

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Джейк связался со своим знакомым историком Ричардом Фишером, который немного прояснил ситуацию. "Эта территория не просто так раньше называлась Виндриджским холмом. Местные жители пользовались пространством под домами, чтобы сделать кладовые. Конкретно эта располагается не только под домом, но и под дорогой. Такие пещеры часто превращают в кладовые, винные погреба, места для выращивания грибов или грот-купальни", – рассказывает Ричард Фишер.

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Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, "Сегодня" писали, как пенсионер нашел древний клад стоимостью 64 миллиона гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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