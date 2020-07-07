Мужчина нашел в ванной комнате змеиное гнездо: фото

Змееловы выловили всех рептилий и позже выпустили их в лесу

Смертоносную гадюку с 35 змеенышами обнаружил в ванной комнате житель индийского города Коимбатура, штат Тамилнад. Мужчина сразу же вызвал команду частных змееловов. Об этом сообщает сайт Latest Ly.

Пока специалисты ловили гадюку, она успела родить 35 детенышей. Змееловы выловили всех рептилий и позже выпустили их в лесу.

Как удалось выяснить, в дом к мужчине забралась цепочная гадюка – самая распространенная в Южной Азии ядовитая змея. Более половины зарегистрированных в этом регионе укусов приходятся на этот вид.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о жительнице Индии, которая протащила по улице за хвост смертельно ядовитую кобру, вышла на открытое пространство и выбросила ее. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда.

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Также мы писали о 24-летнем Кришне Кумаре из индийского города Бхадравати, который снял на видео неудачную попытку змеелова-любителя "поцеловать" кобру.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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