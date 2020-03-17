Мужчина назвал три продукта, которые помогли ему похудеть вдвое

Мухаммад Хельми Шахуддин сбросил лишний вес благодаря кето-диете

33-летний гитарист Мухаммад Хельми Шахуддин из малайзийского муниципалитета Субанг-Джая похудел на 50 килограммов после того, как сел на диету. Мужчина сбросил лишний вес благодаря кето-диете. Он принимал пищу один раз в день, при этом отказался от сладкого и углеводов. Его рацион состоял из двух говяжьих котлет, трех яиц и салата. Об этом пишет портал Asia One.

Рацион Мухаммада состоял из двух говяжьих котлет, трех яиц и салата Фото: Depositphotos

Малазиец большую часть своей жизни боролся с лишним весом. Когда ему было 15 лет, он весил 80 килограммов. Максимальный вес мужчины составлял 120 килограммов. Шахуддин страдал от диабета и повышенного артериального давления.

По словам Мухаммада, в 2018 году он встретил друга, которому удалось похудеть на кето-диете. Шахуддин начал есть один раз в день, исключил из рациона углеводы (прежде всего сахар) и стал отдавать предпочтение пище с высоким содержанием жиров. Перед закатом он пил только воду.

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В результате вес Шахуддина снизился до 71 килограмма. Через полгода после снижения веса он пришел к врачу, и тот был впечатлен результатами. "Я избавился от диабета и повышенного давления", – рассказал музыкант, который сейчас весит 77 килограммов.

Гитарист признается, что чувствует себя более энергичным и уверенным, когда выступает на сцене. 33-летняя жена Шахуддина гордится им.

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