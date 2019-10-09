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Мужчина обнаружил на кухне своего дома голого незнакомца с молоком

Правоохранители пока не предъявляли никаких обвинений против хулигана, но утверждают, что следствие продолжается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53
Голый незнакомец с молоком пел на кухне жителя США
Голый незнакомец с молоком пел на кухне жителя США
Фото: Depositphotos

Гостя, который голышом пел на его кухне и пил молоко, обнаружил в своем доме житель американской Пенсильвании, США. Об этом пишет информационный портал ABC News.

Как сообщается, владелец дома услышал пение в доме и схватил пистолет. Когда мужчина зашел на кухню, откуда доносились звуки, то увидел обнаженного незнакомца, который сидел на полу. Он пел и пил молоко.

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Владелец дома вызвал полицию, и "гостя" взяли под стражу. Пока неизвестно, как он зашел домой и как долго там жил. Правоохранители до этого времени не предъявляли никаких обвинений против него, но утверждают, что следствие продолжается.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как китайский "супергерой" жестоко наказал парня, который ел семечки в метро. Кроме этого, мы рассказывали, как в Киеве двое мужчин пытались похитить деньги из платежного терминала, сломав защитную крышку с помощью лома и отмычек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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