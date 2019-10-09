Мужчина обнаружил на кухне своего дома голого незнакомца с молоком

Правоохранители пока не предъявляли никаких обвинений против хулигана, но утверждают, что следствие продолжается

Голый незнакомец с молоком пел на кухне жителя США Фото: Depositphotos

Гостя, который голышом пел на его кухне и пил молоко, обнаружил в своем доме житель американской Пенсильвании, США. Об этом пишет информационный портал ABC News.

Как сообщается, владелец дома услышал пение в доме и схватил пистолет. Когда мужчина зашел на кухню, откуда доносились звуки, то увидел обнаженного незнакомца, который сидел на полу. Он пел и пил молоко.

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Владелец дома вызвал полицию, и "гостя" взяли под стражу. Пока неизвестно, как он зашел домой и как долго там жил. Правоохранители до этого времени не предъявляли никаких обвинений против него, но утверждают, что следствие продолжается.

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