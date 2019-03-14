Мужчина отказался грабить слишком бедную девушку и поплатился: видео

Грабитель отдал девушке украденные деньги

Вор вернул жертве деньги Фото: Лео Карделли из Pexels

В Китае вор вернул девушке украденные купюры после того, как увидел, что на ее карте больше нет денег. На ролик с камер видеонаблюдения обратил внимание информационный портал Shanghaiist.

На видео девушка по фамилии Ли снимает деньги с банкомата, расположенного в городе Хэюань, провинция Гуандун. К ней сзади подходит мужчина с ножом и требует у нее отдать ему деньги. Девушка вручает ему 2,5 тысячи юаней (около 10 тысяч гривен).

Грабитель заставляет ее снять еще больше денег. Ли показывает, что у нее на карте осталось ноль юаней. Тогда вор неожиданно отдает ей украденное, улыбается и уходит.

Сообщается, что благородный жест не спас грабителя от полиции. Вскоре после происшествия мужчину арестовали.

Напомним, что в прошлом году пользователей соцсетей рассмешила попытка ограбления в бельгийском Шарлеруа, где воры попались на собственном доверии к изобретательному продавцу.

Кроме того, курьез во время ограбления произошел и в Киеве, где незадачливый грабитель сломал ногу, убегая с украденной сумкой. Еще одно необычное ограбление произошло в Великобритании – вместо того, чтобы скрыться из обворованной квартиры, преступник решил понежиться в ванной, где его и обнаружил удивленный владелец.

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