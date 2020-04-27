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Мужчина открыл необычный ресторан для белок и птиц: интересное видео

На гостей заведения можно посмотреть в социальных сетях Facebook и Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:26

Очень необычное заведение – ресторан для белок и птиц – открыл у себя на заднем дворе Джеймс Вриланд из города Оук-Парк в штате Мичиган. Мужчина расположил на территории, огражденной небольшим деревянным забором, вешалку для одежды, миниатюрные столы для пикника и статуи белок. Об этом сообщает издание My Modern Met.

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Американец также рассказывает, что перед входом в ресторан стоит стойка с меню. Посетители могут выбрать: корочки от пиццы, зачерствевший хлеб, ассорти из семян, арахис и яблоки. По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.

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На гостей необычного заведения можно посмотреть в социальных сетях Facebook и Instagram, где Вриланд проводит прямые включения.

Смотрите видео: в Киеве белка стала виновницей ДТП

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Напомним, 20 сентября прошлого года в полицейское управление города Пуласки, что находится в американском штате Вирджиния, поступил звонок от женщины по имени Тиа Пауэлл. Она сообщила, что возле парка Киванис бельчонок с поврежденной лапкой нуждается в помощи.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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