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Мужчина передумал лететь и выбил дверь самолета на взлете

Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, говорят очевидцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Пассажир выбил дверь самолета за несколько секунд до вылета
Пассажир выбил дверь самолета за несколько секунд до вылета
Фото: Depositphotos

Один из пассажиров авиакомпании Thai Smile сорвал с петель аварийную дверь самолета перед вылетом и был задержан правоохранителями. Мужчина планировал отправиться из северного таиландского города Чиангмай в столицу Бангкок самолетом Airbus A320. Об этом пишет Mirror.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

По словам очевидцев, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. За несколько секунд до взлета он бросился к двери левого крыла лайнера и выбил ее. В результате сработала аварийная система воздушного судна и раскрылся бортовой надувной трап. Командир был вынужден приостановить взлет.

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Мотивы поступка дебошира остаются неизвестными. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Авиакомпания, в свою очередь, принесла извинения за инцидент и сообщила, что нанесенный пассажиром ущерб оценивается в 600 тысяч тайских батов (483 тыс. грн).

Лайнер с 86 пассажирами на борту смог вылететь в пункт назначения только спустя полтора часа.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как пассажирка обнаружила в самолете шокирующую находку. Кроме этого, мы писали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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