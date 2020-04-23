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Мужчина победил коронавирус благодаря звонку лучшего друга

У 57-летнего Дерека Кэмпбелла диагностировали коронавирус нового типа

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:47

57-летний Дерек Кэмпбелл из британского Ливерпуля спас друга от смерти из-за коронавируса, поговорив с ним по видеосвязи. Врачи сказали мужчине самоизолироваться и лечиться дома, пока не начнутся трудности с дыханием, однако он проигнорировал этот совет, сообщает Daily Mail.

Британец признался, что врал о своем самочувствии дочери, звонившей ему из Австралии. У мужчины поднялась температура, пропало обоняние, начался кашель, а также появились галлюцинации.

Дерек Кэмпбелл (справа)
Дерек Кэмпбелл (справа)
Фото: Liverpool Echo

Спас жизнь Кэмпбеллу неожиданно позвонивший по видеосвязи лучший друг – Терри Джонсон. Он увидел, что товарищ находится в ужасном состоянии и сразу вызвал скорую помощь.

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У Дерека диагностировали коронавирус нового типа. Британец был настолько плох, что его ввели в состояние искусственной комы на пять дней. За его жизнь врачи боролись три недели. Сейчас мужчина восстанавливается дома и благодарит друга за спасение его жизни.

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