Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина похудел на 27 кг, чтобы спасти жизнь брата-близнеца: фото

Джеймс Ингли согласился стать донором и отдал свою почку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Американец лишился почки ради брата-близнеца
Американец лишился почки ради брата-близнеца
Фото: today.com

У 26-летнего жителя американского города Талса, штат Оклахома, Далтона Ингли в 2016 году диагностировали почечное заболевание гломерулонефрит. Эта болезнь привела к отказу почек. Чтобы спасти парню жизнь, его брат согласился стать донором, но перед операцией ему пришлось похудеть на 27 кг. Об этом пишет издание Unilad.

Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца
Фото: today.com
Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца
Фото: today.com
Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца
Фото: today.com
Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца
Фото: today.com
Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца
Фото: today.com
1/5

Сообщается, что после перенесенной в январе 2018 года пневмонии американца подключили к аппарату гемодиализа. Врачи предупредили парня, что ему потребуется пересадка почки. Стать донором вызвался его брат-близнец Джеймс Ингли. Чтобы получить разрешение на операцию, Джеймсу требовалось похудеть. Для этого ему пришлось полностью изменить образ жизни. Он стал больше спать, перешел на здоровое питание и начал ежедневно выполнять физические упражнения.

Смотрите видео: на Волыни впервые в Украине провели трансплантацию в районной больнице

Читайте также:
Австралийские хирурги совершили переворот в трансплантологии

После того, как Джеймс сбросил 27 килограммов, врачи смогли пересадить его почку брату. Операция прошла успешно. Пока Далтон не вернулся на работу, но собирается сделать это в ближайшее время.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице американского штата Калифорния, которая пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер. Кроме этого, мы рассказывали, почему украинцы за пересадками органов обращаются за границу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кабмин утвердил тарифы на услуги по пересадке органов: подробности В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца За органами в Индию: почему украинцы остались без трансплантации На Волыни впервые в Украине провели трансплантацию в районной больнице
фото США близнецы трансплантация спасение почка
Реклама
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:44Fun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Сегодня, 08:41Афиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

Вчера, 15:03Wellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

Вчера, 13:52Техно

Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

Вчера, 12:02Wellness

Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

Вчера, 11:56Food

Как правильно варить рис в домашних условиях

Вчера, 11:45Fun

Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

Вчера, 09:02Wellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

Вчера, 07:34Психология

Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

9 февраляШоу-бизнес

Андрей Данилко признался, почему всегда носит кепку

9 февраляШоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

9 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: мощные ритуалы и обряды

8 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что обязательно нужно сделать

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас
Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас
Звезда
Звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о болезни Заворотнюк
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
Смакота до чаю за 15 хвилин без метушні з тістом
Гарри и Меган грозят разоблачением королевскому семейству
Гарри и Меган грозят разоблачением королевскому семейству
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику
Мы в опасности: чем нам грозит неправильный режим сна
Мы в опасности: чем нам грозит неправильный режим сна