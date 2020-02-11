Мужчина похудел на 27 кг, чтобы спасти жизнь брата-близнеца: фото

Джеймс Ингли согласился стать донором и отдал свою почку

Американец лишился почки ради брата-близнеца Фото: today.com

У 26-летнего жителя американского города Талса, штат Оклахома, Далтона Ингли в 2016 году диагностировали почечное заболевание гломерулонефрит. Эта болезнь привела к отказу почек. Чтобы спасти парню жизнь, его брат согласился стать донором, но перед операцией ему пришлось похудеть на 27 кг. Об этом пишет издание Unilad.

Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца Фото: today.com Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца Фото: today.com Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца Фото: today.com Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца Фото: today.com Мужчина похудел на 27 кг и лишился почки ради брата-близнеца Фото: today.com 1/5

Сообщается, что после перенесенной в январе 2018 года пневмонии американца подключили к аппарату гемодиализа. Врачи предупредили парня, что ему потребуется пересадка почки. Стать донором вызвался его брат-близнец Джеймс Ингли. Чтобы получить разрешение на операцию, Джеймсу требовалось похудеть. Для этого ему пришлось полностью изменить образ жизни. Он стал больше спать, перешел на здоровое питание и начал ежедневно выполнять физические упражнения.

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После того, как Джеймс сбросил 27 килограммов, врачи смогли пересадить его почку брату. Операция прошла успешно. Пока Далтон не вернулся на работу, но собирается сделать это в ближайшее время.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице американского штата Калифорния, которая пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер. Кроме этого, мы рассказывали, почему украинцы за пересадками органов обращаются за границу.

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