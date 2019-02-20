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Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

Британец избавился от 63 килограммов лишнего веса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Бенджамин Джей Смит
Бенджамин Джей Смит
Фото: Benjamin Jay Smith

Житель британского города Лексем Бенджамин Джей Смит в октябре 2016 года весил 140 килограммов и с трудом справлялся с повседневными делами. Но за полгода ему удалось похудеть вдвое, пишет издание Daily Mail.

"Я был такой толстый, что не мог даже надеть носки или подняться по лестнице. Это было унизительно. Я чувствовал себя, как желе, — признается 37-летний мужчина. — У меня была зависимость от еды, я обожал жирные и калорийные пиццы, не раз ел в три раза больше положенной нормы".

Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
Британец похудел вдвое и раскрыл секрет сброса веса
Фото: Benjamin Jay Smith
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В его рацион входили четыре тоста с маслом и пастой на завтрак и три индейки, бутерброды с майонезом и огромная плитка шоколада на обед, а также большая пачка чипсов и три энергетических напитка. На ужин он заказывал большую пиццу с мясом, 14 кусочков курицы и банку мороженого. Смит пересмотрел свой образ жизни, когда его жена Кара заболела и нуждалась в срочной операции.

Болезнь супруги стала для мужчины поводом задуматься о том, что он должен быть здоровым, чтобы заботиться о близких. Тогда Смит решил, что будет принимать пищу только при чувстве голода. Он стал заниматься спортом, подробно изучил вопросы нутрициологии и правильно питался. Спустя шесть месяцев мужчина избавился от 63 килограммов лишнего веса.

Собственный успех вдохновил Смита на то, чтобы помогать людям с избыточным весом привести себя в форму. В октябре 2017 года он потратил 1,3 миллиона долларов, заработанные ранее, на разработку приложения Fine Diet Plan для отслеживания потребляемых калорий.

Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности. Также мы писали, о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов. Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.

Смотрите видео – секреты похудения без усилий:

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Источник: Сегодня
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