Мужчина отдаст гигантскую рыбу ученым для исследования: фото
Необычный экземпляр планируют передать в Квинслендское управление рыболовства
Эд Фалконер из австралийского штата Квинсленд рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра. Мужчина планирует отдать рыбу ученым для исследования. Об этом пишет издание ABC News.
Вес пойманного трехполосного луциана совпадает с тем, который был документально зафиксирован в книге, изданной в 1962 году, утверждает эксперт из музея Квинсленда Джефф Джонсон.
"Это очень примечательный улов и мечта любого рыбака", – сказал он. Джонсон надеется, что с помощью этого экземпляра ученые выяснят, как долго могут жить трехполосные луцианы.
Фалконер заявил, что планирует отдать рыбу для исследований в Квинслендское управление рыболовства.
"Я рыбачил в этих водах 30 лет. Крупнейшая рыба, которую я поймал, весила 19 килограммов. Это почти максимальный размер", – сказал он.
Напомним, ранее рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.
Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное