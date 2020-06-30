Мужчина отдаст гигантскую рыбу ученым для исследования: фото

Необычный экземпляр планируют передать в Квинслендское управление рыболовства

Эд Фалконер из австралийского штата Квинсленд рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского 22-килограммового трехполосного луциана длиной в 104 сантиметра. Мужчина планирует отдать рыбу ученым для исследования. Об этом пишет издание ABC News.

Вес пойманного трехполосного луциана совпадает с тем, который был документально зафиксирован в книге, изданной в 1962 году, утверждает эксперт из музея Квинсленда Джефф Джонсон.

"Это очень примечательный улов и мечта любого рыбака", – сказал он. Джонсон надеется, что с помощью этого экземпляра ученые выяснят, как долго могут жить трехполосные луцианы.

Эд Фалконер поймал огромную рыбу Фото: Ed Falconer

Фалконер заявил, что планирует отдать рыбу для исследований в Квинслендское управление рыболовства.

"Я рыбачил в этих водах 30 лет. Крупнейшая рыба, которую я поймал, весила 19 килограммов. Это почти максимальный размер", – сказал он.

Напомним, ранее рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

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