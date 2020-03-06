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Мужчина получил права, растерялся и через 10 минут утопил авто в реке: видео

Курьезный инцидент произошел в китайском городе Цзуньи

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, отвлекся на телефон и утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Курьезный инцидент произошел в китайском городе Цзуньи. Об этом сообщает издание Unilad (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Как объяснил полиции незадачливый водитель по фамилии Чжан, сворачивая на узкий мост, он неожиданно увидел перед собой двух пешеходов и растерялся. Мужчина запаниковал и резко повернул руль влево, в результате чего автомобиль упал с моста в реку.

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Китайцу удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Прохожие помогли ему вылезти на берег и дали сухую одежду. Автомобиль извлекли из воды полицейские при помощи подъемного крана.

Пока неизвестно, будет ли водитель наказан. Максимальный штраф за использование телефона за рулем в Китае – 200 юаней (около 25 евро).

В китайской прессе все чаще пишут о том, что необходимо ужесточить наказание за использование смартфона за рулем. Обсуждение этой проблемы актуализировалось после инцидента в апреле 2019 года, когда женщина погибла на скоростном шоссе в провинции Фудзянь. Полиция установила, что в течение получаса она отправила 34 сообщения.

Напомним, ранее прохожий снял на камеру, как владелец квартиры в Монте-Карло, Монако, безуспешно пытался потушить возгорание в своей Ferrari F40. Кроме этого "Сегодня" писали, как бабушка на "крутом" Mercedes поехала в гастроном.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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