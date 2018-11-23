Мужчина попал под два грузовика, но чудом выжил: видео

Водитель мотороллера утверждает, что ехал в наушниках

Китаец дважды избежал смерти в ДТП. Фото: pixabay

Житель Китая за несколько секунд дважды избежал смерти в ДТП. Это произошло в городе Шанжао, провинция Цзянси, сообщает сайт Newsflare.

Проезжая перекресток, мужчина столкнулся с несущимся по перпендикулярной дороге синим грузовиком. В результате столкновения и он, и его мотороллер упали на асфальт под колеса машины. Она резко свернула налево и обогнула их, преградив путь красному грузовику, двигавшемуся по встречной полосе. Тот вильнул в сторону и ударил лежащий мотороллер, отбросив его водителя в сторону.

Это спасло ему жизнь, потому что через мгновение красный грузовик проехал в считанных сантиметрах от его головы.

Водитель мотороллера утверждает, что ехал в наушниках и слушал музыку. Он увидел синий грузовик, когда поправлял выпавший из уха наушник, держась за руль одной рукой.

Напомним, в Китае женщина арендовала Ferrari и разбила машину через несколько минут.

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