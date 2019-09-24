Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Посоветовавшись с семьей, американец решил отдать деньги детской больнице Stead Family

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57
В США мужчина получил миллион долларов благодаря пиву Фото: Карсон Кинг / Twitter
В США мужчина получил миллион долларов благодаря пиву
Фото: Карсон Кинг / Twitter

24-летний футбольный болельщик Карсон Кинг из США случайно собрал огромную сумму денег для детской больницы благодаря желанию выпить пива. Мужчина пришел на матч студенческой лиги NCAA с плакатом. На нем было написано: "Запасы Busch Light требуют пополнения". Внизу американец указал платежную систему Venmo, через которую можно отправить пожертвования и название своего аккаунта в ней. Спустя полчаса у Кинга на счету было уже 400 долларов, пишет The Washington Post.

Как оказалось, Карсон вместе со своим плакатом попал во включение со стадиона перед матчем, который транслировали на крупнейшем американском спортивном канале ESPN. О том, что его плакат увидели не только посетители матча, парень не знал, поэтому очень удивился, когда сумма перевалила за несколько тысяч. 

Кинг решил, что может сделать "что-то более полезное, чем просто купить себе пива". Посоветовавшись с семьей, он решил отдать деньги детской больнице Stead Family, которую построил университет штата Айова – именно эту команду поддерживает парень.

Смотрите видео: украинская семья кормит нуждающихся в своем ресторане

"Дети заслуживают всего, что можно было бы им дать. И если я могу дать им что-то – я это сделаю", – рассказывает Карсон. Тем не менее, часть денег американец захотел оставить себе. Он решил, что 15 долларов потратит на упаковку пива, как и обещал на плакате.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как 35-летний немецкий адвокат Ян Штро победил в популярном ток-шоу "Кто хочет стать миллионером?" после почти 16 лет изнурительной подготовки. Мужчина получит главный приз – один миллион евро. Также мы писали, что футболист "Шахтера" примет участие в благотворительном турнире Роберто Карлоса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Впервые за 10 лет в мире стало меньше богачей: названы причины Миллионер открыл вакансию друга с зарплатой в 165 тысяч гривен Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги
видео США курьез миллионеры пиво прикол матч
Реклама

Новости партнеров

Альбина Джанабаева покинула Меладзе. А такая крепкая пара была
Альбина Джанабаева покинула Меладзе. А такая крепкая пара была
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Сегодня, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

Новости партнеров

Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить вес
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить вес
5 знаков Зодиака, которые чаще других становятся любовницами
5 знаков Зодиака, которые чаще других становятся любовницами
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Панакота: классический рецепт итальянского десерта
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить