Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Посоветовавшись с семьей, американец решил отдать деньги детской больнице Stead Family

В США мужчина получил миллион долларов благодаря пиву Фото: Карсон Кинг / Twitter

24-летний футбольный болельщик Карсон Кинг из США случайно собрал огромную сумму денег для детской больницы благодаря желанию выпить пива. Мужчина пришел на матч студенческой лиги NCAA с плакатом. На нем было написано: "Запасы Busch Light требуют пополнения". Внизу американец указал платежную систему Venmo, через которую можно отправить пожертвования и название своего аккаунта в ней. Спустя полчаса у Кинга на счету было уже 400 долларов, пишет The Washington Post.

Как оказалось, Карсон вместе со своим плакатом попал во включение со стадиона перед матчем, который транслировали на крупнейшем американском спортивном канале ESPN. О том, что его плакат увидели не только посетители матча, парень не знал, поэтому очень удивился, когда сумма перевалила за несколько тысяч.

Кинг решил, что может сделать "что-то более полезное, чем просто купить себе пива". Посоветовавшись с семьей, он решил отдать деньги детской больнице Stead Family, которую построил университет штата Айова – именно эту команду поддерживает парень.

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"Дети заслуживают всего, что можно было бы им дать. И если я могу дать им что-то – я это сделаю", – рассказывает Карсон. Тем не менее, часть денег американец захотел оставить себе. Он решил, что 15 долларов потратит на упаковку пива, как и обещал на плакате.

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