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Мужчина потерял миллионы долларов из-за незнания английского языка

Джоан Луис ДаПонте попал в неприятную историю из-за невнимательности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Мужчина потерял деньги из-за незнания английского
Мужчина потерял деньги из-за незнания английского
Фото: Pixabay

Житель города Нью-Бедфорд (США) по имени Джоан Луис ДаПонте подал иск против своих знакомых Марии Оливейры и Сюзан Гаспар. По его словам, женщины присвоили выигранные им в лотерею деньги. Случилось это якобы из-за того, что он не знал английского языка. Об этом пишет The Independent.

Джоан утверждает, что в лотерейном билете была сокращенная надпись "4mil", которая указывала на сумму выигрыша. Родным языком мужчины был португальский, где слово "mil" означает "тысяча", поэтому он решил, что его выигрыш составляет четыре тысячи долларов (99 тыс. грн).

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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ДаПонте отдал лотерейный билет Оливейре и попросил получить выигрыш за него. За это он пообещал подарить 200 долларов. Женщина якобы согласилась и получила 2,6 миллиона долларов с вычетом налогов. ДаПонте же она передала 3,8 тысячи долларов (94 тыс. грн), которые он ожидал.

Впоследствии ДаПонте узнал об обмане, но Оливейра все отрицает. Она пояснила, что никогда не получала лотерейные выигрыши для посторонних людей.

Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем, которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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