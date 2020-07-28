Мужчина поймал пятиметрового питона весом в 50 кг: невероятное фото

По словам змеелова, это самая крупная особь, которая ему попадалась

Американский змеелов Джош Тернер из города Нейплс во Флориде (США) поймал темного тигрового питона длиной пять метров 18 сантиметров и весом в 50 килограммов. Это произошло в национальном парке Эверглейдс, сообщает WVLT.

По словам Тернера, это самая крупная особь, которая ему попадалась. Прежде змеелову удавалось найти питонов длиной не более 4,6 метра.

"Змея была настолько большой, что нам пришлось нанять нескольких подрядчиков, чтобы вывезти ее (после того, как питона поймали). Спасибо MyFWC Florida Fish and Wildlife за отличное партнерство и успешную работу!", – говорится в сообщении департамента South Florida Water Management District в Facebook.

К слову, темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину.

Власти штата Флорида неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье пресмыкающихся этого вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение.

Напомним, ранее россиянин искупал в озере огромного питона.

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Кроме этого, "Сегодня" писали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

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