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Мужчина поймал пятиметрового питона весом в 50 кг: невероятное фото

Сегодня, 12:45

По словам змеелова, это самая крупная особь, которая ему попадалась

Американский змеелов Джош Тернер из города Нейплс во Флориде (США) поймал темного тигрового питона длиной пять метров 18 сантиметров и весом в 50 килограммов. Это произошло в национальном парке Эверглейдс, сообщает WVLT.

По словам Тернера, это самая крупная особь, которая ему попадалась. Прежде змеелову удавалось найти питонов длиной не более 4,6 метра.

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"Змея была настолько большой, что нам пришлось нанять нескольких подрядчиков, чтобы вывезти ее (после того, как питона поймали). Спасибо MyFWC Florida Fish and Wildlife за отличное партнерство и успешную работу!", – говорится в сообщении департамента South Florida Water Management District в Facebook.

К слову, темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину.

Власти штата Флорида неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье пресмыкающихся этого вида. За убитых змей выплачивается денежное вознаграждение.

Напомним, ранее россиянин искупал в озере огромного питона.

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Кроме этого, "Сегодня" писали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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