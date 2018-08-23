Мужчина прокатился верхом на разъяренной акуле: невероятное видео

Запись вызвала скандал в сети

Акала. Фото: depositphotos

Дайверы в Индонезии сняли на видео подводную прогулку верхом на китовой акуле, за что их арестовали. Об этом пишет издание Daily Mail.

В Индонезии дайверы не сверились с Красной книгой и оседлали китовую акулу в заповедном заливе Чендравасих. Туристы обычно держатся подальше от такой рыбы, но тут смельчаки не просто поплавали с редкой хищницей, но и уселись ей на спину, держали за плавники и голову.

Дерзкое поведение дайверов вызвало бурное негодование зоозащитников, которые пожаловались на инцидент властям. Акулы очень чувствительны к прикосновениям и могут получить серьезную травму. В связи с чем, акулы находятся под охраной, а в стране действует закон, запрещающий их трогать. Хулиганов арестовали. Теперь им грозит лишение лицензии на подводное плавание и тюрьма.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.