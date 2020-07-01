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Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

Сегодня, 13:12

Об обстоятельствах необычного инцидента рассказал Guilford Police Department

Житель американского городка Гилфорд, штат Коннектикут, обнаружил под деревянным полом арендованного дома неожиданную находку – девятиметровый колодец. Произошло это при весьма курьезных обстоятельствах: когда он пригласил к себе друга, чтобы показать интерьер, тот внезапно провалился и упал в воду. Об этом сообщает Guilford Police Department на официальной странице в Facebook.

"Этот дом был построен еще в 1843-м году. В то время колодец, скорее всего, находился снаружи. Когда в 1981-м году в здании делали реконструкцию, скважину покрыли простым деревянным полом без заглушки", – указывается в сообщении.

По словам правоохранителей, пострадавший просидел в холодной воде приблизительно 25 минут. Потом приехали спасатели и вытащили его. Мужчина чудом не получил серьезных травм, но все же его госпитализировали.

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Похожий инцидент произошел в норвежском городе Буде: семейная пара, Марианн Кристиансен и ее супруг, во время ремонта своего дома нашла могилу эпохи викингов возрастом не менее 1000 лет. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую они собирались утеплить.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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