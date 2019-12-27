Мужчина ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Женщина показана на татуировке храпящей с открытым ртом

Джеймс МакГроу Фото: facebook.com/james.mcgraw.58

40-летний Джеймс МакГроу из британского города Портсмут разозлил жену, набив на руке забавную татуировку с ее неудачным портретом. Таким образом он хотел отомстить 37-летней супруге по имени Келли за "глупую стрижку", которую та сделала ему ранее. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook и обнародовал фотографии.

Скриншот: facebook.com/james.mcgraw.58

Мужчина рассказывает, что они уже 24 года вместе и постоянно разыгрывают друг друга. Так, недавно британка сделала мужу дурацкую стрижку. Чтобы отомстить за это, Джеймс вытатуировал у себя на бедре провокационный портрет своей жены, на котором женщина показана храпящей с открытым ртом.

Смотрите видео: девушка хотела отомстить бывшему и сожгла не ту машину

Читайте также: Женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок

Новая татуировка супруга повергла Келли в ужас. Британка подчеркнула, что на изображении ей специально дорисовали лишних подбородков, а также добавила, что Джеймс перешел все границы, и теперь ей придется придумать что-то очень плохое, чтобы отомстить.

Фото: facebook.com/james.mcgraw.58

Ранее "Сегодня" писали, как девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир. Также мы рассказывали об американка по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.