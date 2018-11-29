Мужчина решил обзавестись второй женой, но их свадьбу испортила первая

Неудавшийся многоженец столкнулся с трудностями

Свадьба. Фото: pixabay

В Нигерии мужчина решил завести вторую жену, но не рассказал об этом первой. Обманутая женщина узнала правду в день свадьбы своего законного супруга и сразу же отправилась выяснять отношения, пишет Pulse.

Неудавшийся многоженец с самого начала столкнулся с трудностями. Брак планировали заключить в пятидесятнической Апостольской церкви, но попытка сорвалась из-за несговорчивого священника. Он узнал, что у мужчины уже есть супруга, и отказался иметь с ним дело.

Свадебная процессия отправилась в другую церковь, но к тому времени о намечающемся торжестве узнала первая жена. Она ворвалась в церковь с миской пальмового масла и плеснула его в невесту, испортив свадебное платье и фату. После этого женщины едва не подрались.

Многоженство признано лишь в 12 штатах на севере Нигерии, где действуют законы шариата. Штат Имо, где произошел инцидент, не входит в их число.

Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).