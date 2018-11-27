Мужчина решил в самолете поиграть в террориста и пожалел об этом

Самолет следовал из Калькутты в Мумбаи

Шутник поплатился за черный юмор. Фото: pixabay

Йогведанта Поддара задержали на борту самолета после того, как он напугал других террористической шуткой, которую опубликовал в соцсети Snapchat, пишет Independent.

Шутник Йогведант сел на борт самолета, который следовал из Калькутты в Мумбаи. Перед началом полета он решил сделать фото в Snapchat. Мужчина закрыл половину лица платком и сделал снимок с подписью "Террорист на борту, я разрушаю женские сердца".

Другие пассажиры, которые заметили шутника, обратились к стюардам. Те же сообщили пилоту и диспетчерам воздушного движения о вероятной угрозе. Поддара задержали, а его багаж обыскали. Рейс был задержан более чем на час из-за проверки самолета.

Поддар молил о том, чтобы его отпустили и пояснил, что он не террорист, а просто "шутит с друзьями". Впоследствии полицейские освободили мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в США женщина показала неприличный жест кортежу Дональда Трампа и поплатилась за это.

Также сайт "Сегодня" рассказывал историю женщины, которая приготовила коллегам пирожные со слабительным.