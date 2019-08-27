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Мужчина сбежал из тюрьмы благодаря простыне

Поляк сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Поляк сбежал из тюрьмы в Италии по веревке из простыни
Поляк сбежал из тюрьмы в Италии по веревке из простыни
Фото: Depositphotos

32-летнему гражданину Польши Роберту Лисовски, подозреваемому в убийстве, удалось сбежать из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь. Полиция города начала поиски беглеца и распространила его фотографии. Железнодорожные станции и автобусные остановки взяты под особое наблюдение. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Как пишут местные СМИ, перед побегом он посетил службу в тюремной церкви, на которой кроме него присутствовали около 200 человек. По всей видимости, ему удалось незаметно отделиться от остальных, когда сотрудники тюрьмы вели заключенных обратно в камеры. Заключенный сумел перелезть через стену возле исправительного учреждения при помощи самодельной веревки из простыни.

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Тюрьма Поджореале считается самым переполненным исправительным учреждением в Западной Европе. В 2014 году Agence France-Presse писало, что в помещениях, рассчитанных на 1400 заключенных, содержится на 600 человек больше. 

Напомним, что в сентябре не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба. Кроме этого, журналисты рассказали о причинах, которые "запускают" бунты в украинских колониях.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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