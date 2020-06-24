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Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

Сегодня, 06:55

В кадр попало неизвестное существо, внешне схожее со знаменитым лох-несским чудовищем

Стив Чаллис из британского Саутгемптона во время отдыха в Шотландии в 2019 году сделал серию пейзажных снимков. Когда мужчина внимательно рассмотрел отснятый материал, то не мог поверить своим глазам – в кадр попало неизвестное существо, внешне схожее со знаменитым лох-несским чудовищем. Об этом сообщает издание Daily Record.

По словам британца, фотографии были сделаны во время поездки на экскурсию в замок Аркарт на берегу знаменитого озера. Чаллис фотографировал противоположный берег, когда обратил внимание на рябь в воде. Он сделал несколько снимков. В результате камера зафиксировала животное только на одном кадре, который мужчина обнаружил только спустя несколько месяцев.

Стив Чаллис сфотографировал неизвестное существо в озере
Стив Чаллис сфотографировал неизвестное существо в озере
Фото: facebook.com/climbmtns

После того как Стив поделился странным снимком в интернете, пользователи предположили, что это лох-несское чудовище. Однако сам очевидец с этим не согласен.

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"Вижу, что фото вас заинтересовало. Говорят, что это монстр, но я так не думаю", – сказал Стив Чаллис и добавил, что снятое им существо, скорее всего, было попросту большой рыбой или тюленем.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

Напомним, туристка Дакота Фрэндсен сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс, неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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