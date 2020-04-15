Мужчина случайно катапультировался из истребителя на скорости 500 км/ч: фото

64-летний француз приземлился на поле недалеко от Германии

64-летний француз, которому в связи с выходом на пенсию подарили возможность полетать на истребителе Dassault Rafale, случайно катапультировался из самолета и приземлился на поле недалеко от Германии. Об этом пишет издание Teller Report.

Сообщается, что мужчина сильно разволновался, когда прибыл на место, но все равно сел в истребитель. Во время набора высоты на уровне 400 метров он так разнервничался, что, пытаясь успокоиться, ухватился за рычаг, отвечающий за катапультирование. Самолет Dassault Rafale в это время летел со скоростью 500 км/ч.

Фото: Peter Allen

Парашют раскрылся, и мужчина совершил относительно мягкую посадку на поле, избежав серьезных травм, после чего его доставили в больницу.

Расследование установило, что во время подготовки к полету допустили ряд ошибок. Мужчина не был как следует закреплен ремнями безопасности, а также потерял шлем перед катапультированием. Несмотря на то, что француз ранее управлял компанией оборонной промышленности, у него не было опыта полетов, а в критический момент его сердцебиение достигло 145 ударов в минуту.

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Напомним, в Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24 появился скриншот странной траектории движения самолета Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Как можно увидеть на кадре, пилот "нарисовал" в воздухе гигантский силуэт мужского полового органа.

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