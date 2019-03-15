Мужчина случайно столкнулся с акулой нос к носу: невероятное видео

Хищник на видео коснулся лица океанолога

Океанолог столкнулся с акулой Фото: Pixabay

Океанолог Кевин Шмидт из южноафриканского города Кейптауна столкнулся нос к носу с большой голубой акулой. Видео курьезного инцидента появилось в Instagram.

"Акулы очень любознательные, они все норовят потрогать и ощутить, используя электрорецепторы по краям их пасти. Здесь нет никакой агрессии, и когда ты осознаешь это, ты можешь заслужить небольшой поцелуй", — написал автор ролика, фотограф Стив Вудс в комментарии таблоиду Daily Mail.



INSTAGRAM 10 Мар 2019 в 9:48 PDT

На кадрах, опубликованных в Instagram, показано, как дайвер находится под водой в гидрокостюме и наблюдает за приближающейся к нему акулой. Хищник подплывает к лицу мужчины и якобы "целует" его, касаясь защитной маски. Затем морское животное проплывает над головой Шмидта и слегка задевает его кончиком хвоста. На последних секундах видео аквалангист смотрит в камеру и в знак удивления разводит руками.

Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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