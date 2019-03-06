Мужчина случайно украсил прах жены пошлой игрушкой внука: фото

Японец превратил секс-игрушку в подобие вазы для цветов

Японец поставил на прах жены секс-игрушку вместо вазы Фото: Depositphotos

Молодой человек из Японии с ником @koniy0805 в Twitter обнаружил, что его секс-игрушкой украсили алтарь, на котором стояла урна с прахом бабушки. Парень узнал об этом, когда навещал родителей, пишет Daily Mail.

Как выяснилось, приспособление для мастурбации, которое ему в шутку подарили бывшие коллеги, нашел дедушка. Он с помощью клещей превратил секс-игрушку в подобие вазы и поставил ее возле урны с прахом покойной жены.



По всей видимости, пожилой мужчина не догадывался об истинном предназначении устройства. Один из собеседников @koniy0805 предположил, что его смутил логотип производителя со словом Tenga, которое по-японски означает "изящество" и "элегантность".

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Японец утверждает, что постеснялся сказать дедушке об его ошибке, но забрал и выбросил секс-игрушку.

Мы также сообщали о конфузе в эфире новозеландского телеканала, где ведущие не смогли сдержать смех после увиденного снимка в виде пениса. Кроме этого, мы показали забавные фото небоскреба "пошлой формы".

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