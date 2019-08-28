Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина случайно упал акуле прямо в пасть

Нападение на серфингиста стало одиннадцатым за последний год и шестым за месяц в Нью-Смирна-Бич

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36

40-летний серфингист Дон Уолш из-за неудачного падения попал прямо в пасть двухметровой акуле. Инцидент произошел 27 августа в американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Click Orlando.

"Мне казалось, будто грузовой поезд сбил меня. Первое, о чем я подумал – надо оттолкнуть акулу от себя. После этого я схватил доску и начал грести как можно быстрее", – рассказал Уолш.

Читайте также:
Из реки выловили 181-килограммовую акулу: невероятное видео

Американцу оказали первую медицинскую помощь на пляже, он отказался от дальнейшей госпитализации. Дона не испугало произошедшее – он планирует вернуться к серфингу, как только восстановится.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Нью-Смирна-Бич многие называют "столицей нападений акул", так как с начала этого года на пляжах города морские хищники чаще всего кусали людей по сравнению с другими городами страны. Нападение на мужчину стало одиннадцатым за последний год и шестым за месяц.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника Курьезное видео: какая жидкость сильнее всего привлекает акул Ученые обнаружили в море огромную рыбу-монстра: впечатляющее видео
видео США нападение акула инцидент
Реклама

Новости партнеров

Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Без уксуса: Помидоры с лимонной кислотой на зиму
Без уксуса: Помидоры с лимонной кислотой на зиму
Детокс-диета: очисти организм и похудей
Детокс-диета: очисти организм и похудей
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов
Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Новости партнеров

Куриное филе с грибами и сыром
Куриное филе с грибами и сыром
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Коктейль для похудения с имбирем
Коктейль для похудения с имбирем
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Учимся у лучших: 8 beauty-секретов от супермоделей
Учимся у лучших: 8 beauty-секретов от супермоделей
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Молочний коктейль: рецепт з полуницею і шоколадом
Молочний коктейль: рецепт з полуницею і шоколадом