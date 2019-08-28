Мужчина случайно упал акуле прямо в пасть

Нападение на серфингиста стало одиннадцатым за последний год и шестым за месяц в Нью-Смирна-Бич

40-летний серфингист Дон Уолш из-за неудачного падения попал прямо в пасть двухметровой акуле. Инцидент произошел 27 августа в американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Click Orlando.

"Мне казалось, будто грузовой поезд сбил меня. Первое, о чем я подумал – надо оттолкнуть акулу от себя. После этого я схватил доску и начал грести как можно быстрее", – рассказал Уолш.

Американцу оказали первую медицинскую помощь на пляже, он отказался от дальнейшей госпитализации. Дона не испугало произошедшее – он планирует вернуться к серфингу, как только восстановится.

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Нью-Смирна-Бич многие называют "столицей нападений акул", так как с начала этого года на пляжах города морские хищники чаще всего кусали людей по сравнению с другими городами страны. Нападение на мужчину стало одиннадцатым за последний год и шестым за месяц.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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