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Мужчина со "сложенным скелетом" впервые с 18 лет стал на ноги: фото

Сегодня, 12:55

46-летний Ли Хуа из Китая страдает от болезни Бехтерева

46-летний Ли Хуа из китайской провинции Гуандун после длительного лечения и реабилитации впервые за много лет смог стать в вертикальное положение. С 18 лет мужчина, получивший прозвище "складной человек", страдает от болезни Бехтерева, из-за которой его тело было согнуто пополам.

Когда здоровье Ли Хуа ухудшилось, мать отвезла его в больницу. Врачи объяснили, что такое состояние опасно для жизни. Между головой и бедрами Ли осталось всего пять сантиметров. По словам медиков, болезнь влияет на внутренние органы, которые вскоре перестанут работать, что приведет к смерти, пишет издание Lad Bible.

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"Я начала ухаживать за ним в свои 43 года, сейчас мне 71. Потратила все деньги, но так и не смогла его вылечить", – сетует Тан Дончен, мать Ли Хуа.

46-летний Ли Хуа из Китая страдает от болезни Бехтерева
Фото: Asia Wire
46-летний Ли Хуа из Китая страдает от болезни Бехтерева
Фото: Asia Wire
46-летний Ли Хуа из Китая страдает от болезни Бехтерева
Фото: Asia Wire
46-летний Ли Хуа из Китая страдает от болезни Бехтерева
Фото: Asia Wire
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На лечение мужчины ушел целый год. Хирургам пришлось ломать Ли согнутые кости и буквально собирали ему скелет заново. После изнурительных операций пациент некоторое время восстанавливался, а затем проходил физиотерапию. Сейчас его уже выписали из больницы. Впервые за 28 лет Ли Хуа смог пройтись, смотря вперед, а не себе в ноги.

Ранее "Сегодня" писали, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку.

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Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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