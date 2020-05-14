Мужчина стал миллионером благодаря печенью с предсказаниями

Счастливчик признался, что планирует потратить выигрыш на оплату долга за новый автомобиль

Клод Гезодж из американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, неожиданно разбогател благодаря случайности. Мужчина приобрел лотерейный билет в магазине на автомобильной заправке и использовал числа из китайского печенья с предсказаниями. Как выяснилось, эта комбинация была счастливой. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Американец угадал числа на всех пяти выпавших во время розыгрыша белых шарах и стал обладателем приза в два миллиона долларов. Мужчина признался, что планирует потратить выигрыш на оплату долга за автомобиль, покупку небольшого дома и помощь семье.

Читайте также: Пенсионерка дважды за 10 лет сорвала джекпот в миллион долларов

"Я купил лотерейный билет в магазине на автомобильной заправке и вписал в него числа, которые пять лет назад нашел в печенье с предсказаниями и с тех пор использовал каждый раз при игре в лотерею. Оставшиеся поля билета я заполнил случайными числами", – рассказывает счастливчик.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях





Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться