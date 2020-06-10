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Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видео

Сегодня, 07:33

Пострадавшая заметила слежку и потребовала объяснений

30-летний Патчарапхон Таитхип из таиландского города Нонтабури тайно заглядывал под юбку незнакомой женщине и попал на камеры видеонаблюдения. Через два дня после инцидента подозреваемый пришел в полицию с повинной. Он признался, что направлял телефон под юбку пострадавшей, но уверял, что не снимал при этом ни фотографий, ни видео. Об этом сообщает Newsflare.

На обнародованном видео показано, как Таитхип последовал за своей жертвой в лифт, встал позади нее и направил камеру своего телефона под ее юбку. Женщина заметила, повернулась и потребовала объяснений.

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"Я спросила, что он делал, и попробовала заглянуть в его телефон. Он настаивал на том, что ничего не делал. Тогда я пошла в отдел охраны здания и попросила показать мне запись с камеры видеонаблюдения в лифте. Посмотрев ее, я сразу же обратилась в полицию. Мне кажется, жить в одном доме с этим извращенцем небезопасно", – рассказала пострадавшая.

Видео: Pikabu

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Доказательств, которые представила жертва, достаточно, чтобы обвинить мужчину в сексуальном домогательстве, уверен полковник полиции Амнаипхан Нилной. Он надеется восстановить удаленные файлы.

Смотрите видео: как женщины мстят мужчинам за измену

Напомним, ранее сотрудник компании Stomp по имени Кеннет Тан заметил на автомобильной парковке в Сингапуре мужчину, который с помощью смартфона заглядывал женщине под юбку.

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