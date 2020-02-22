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Мужчина удивил реакцией на пинок слона: забавное видео

Он признался, что сильно нервничал, но понимал, что нужно что-то делать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:10

34-летний сафари-гид Юджин Троски в Национальном парке Крюгера (ЮАР) удивил невозмутимой реакцией на пинок слона. Мужчина спокойно отогнал животное и сказал ему: "Отходи". Позже Троски признался, что сильно нервничал, но понимал, что нужно что-то делать, иначе слон мог бы сломать ему ногу. "К счастью, он не был агрессивным, просто любознательным", – рассказал гид в интервью изданию Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Невозмутимая реакция мужчины на пинок слона показали на видео
Невозмутимая реакция мужчины на пинок слона показали на видео
Фото: Pixabay

На обнародованной в интернете записи показано, как Юджин чинит деревянный периметр водопоя. В это время к нему подошло стадо слонов. Мужчина сел под дерево, чтобы остаться незамеченным, и начал снимать животных на видео.

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Находившийся ближе всего к Троски молодой слон неожиданно остановился, повернул голову и медленно подошел к нему. Животное сделало шаг через небольшую деревянную ограду, за которой сидел гид. После этого слон ощупал хоботом ногу мужчины, а затем трижды его пнул.

Видео: facebook.com/eugene.troskie

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Ранее сообщалось, что посетители Национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Также "Сегодня" писали, как в Германии во время представления в цирке произошел неожиданный инцидент. Два слона стали нападать на слониху по кличке Мала, после чего она перевалилась через манеж и упала на зрителей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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