Мужчина уронил в реку телефон и нашел его исправным спустя восемь месяцев

Рыбаку даже удалось извлечь из устройства фотографии

Китайский турист по фамилии Чжоу в сентябре 2019 года ловил рыбу с другом в провинции Гуйчжоу и случайно уронил в реку телефон. Китаец заметил пропажу, только когда вышел на берег. Он уже не надеялся увидеть аппарат, но неожиданно нашел его полностью исправным спустя восемь месяцев. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

"Я думал, что никогда не смогу его найти. Ведь вода в реке была очень мутной", – заявил он. Однако спустя восемь месяцев он получил звонок от незнакомца, который сказал, что нашел устройство.

По словам местного рыбака, он обнаружил телефон на дне после того, как уровень воды в реке упал. На обратной стороне под чехлом он увидел визитную карточку Чжоу и решил сообщить ему о находке.

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Когда турист получил устройство обратно, он был крайне удивлен тому, что оно работает. Он отметил, что ему даже удалось извлечь фотографии из той поездки, в которой его потерял.

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