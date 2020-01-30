Мужчина узнал, что его часы стоят 17 миллионов гривен, и упал в обморок: видео

Ветеран ВВС США приобрел часы Rolex в 1974-м году за 345 долларов

Rolex принес ветерану ВВС США 17 миллионов гривен Фото: CNN

На "Антиквариатное шоу" в американском городе Фарго, штат Северная Дакота, ветеран ВВС США принес часы Rolex, которые приобрел в 1974-м году за 345 долларов. Когда мужчина услышал настоящую цену устройства, то потерял сознание. Об этом сообщает CNN.

Ветеран приобрел Rolex для дайвинга. Он заказал часы в ноябре 1974-го, а получил только в апреле следующего года. Механизм обошелся ему в почти месячную зарплату, даже со скидкой в 10%.

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По словам оценщика Питера Плайнса, сейчас на аукционе эти часы стоят 400 тысяч долларов. Он также добавил, что, поскольку за 40 лет устройством почти не пользовались, его цена может достичь 700 тысяч долларов (свыше 17 млн грн). "Это абсолютно сказочная находка, одна из самых редких моделей. Подобную носил Пол Ньюман в фильме "Победа" 1969-го года", – утверждает он.

Часы хорошо сохранились. У владельца также остались все гарантийные бумаги, квитанции и оригинальная коробка Rolex.

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