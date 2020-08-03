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Мужчина в 53 года выглядит на 25: он рассказал, какие продукты нужно есть и сколько пить воды

Сегодня, 09:53

Эдсон Брандао из Нидерландов не ест сахар, консервированную и жареную пищу

Личный тренер и писатель Эдсон Брандао из Нидерландов в свои 53 года выглядит на 25, хотя никогда не прибегал к пластической хирургии. Мужчина уверен, что секрет его "вечной молодости" в правильном уходе за кожей, здоровом питании и позитивном мышлении, пишет развлекательное издание Unilad.

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Эдсон не ест сахар, консервированную и жареную пищу. Начинает день из свежих фруктовых смузи, миндального молока, хлопьев и домашних блинов. Его обед состоит из белой рыбы, курицы с овощами. На ужин готовит лосось с грибами, помидорами, коричневым рисом или сладким картофелем. Кроме этого, обязательно выпивает два литра минеральной воды в день.

Эдсон Брандао
Фото: Media Drum World
Эдсон Брандао
Фото: Media Drum World
Эдсон Брандао
Фото: Media Drum World
Эдсон Брандао
Фото: Media Drum World
Эдсон Брандао
Фото: Media Drum World
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Брандао ежедневно посещает силовые тренировки, не курит и не употребляет наркотики.

"Сейчас я чувствую себя не хуже, чем когда мне не было 30, – утверждает он. – Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал".

Рецепты долголетия – смотрите видео:

"Людей часто удивляются, когда узнают, что мне 53 года. Все думают, что мне 25", – смеется Эдсон.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/edsonsecrets
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