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Мужчина в бою победил двухметрового крокодила и выжил

Австралийцу чудом удалось отбиться от атаки, ударив крокодила в глаз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Рыбак выжил после битвы с агрессивным крокодилом
Рыбак выжил после битвы с агрессивным крокодилом
Фото: Pixabay

54-летний австралийский рейнджер Крег Дикманн рыбачил на побережье полуострова Кейп-Йорк, когда на него внезапно напал крокодил длиной 2,5 метра. Рептилия вынырнула из-под воды и укусила мужчину за ногу, а затем схватила за руку. Австралийцу чудом удалось отбиться от атаки, ударив крокодила в глаз. Об этом сообщает сайт 9News.

Крег Дикманн получил серьезные травмы. Коллега мужчины оказал ему первую помощь и отвез на туристическую станцию, где пострадавшего встретили парамедики и представители воздушной медицинской службы. Врачи утверждают, что состояние пострадавшего стабилизировалось.

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"Дикманн понимал всю серьезность ситуации и знал, что борется с крокодилом за свою жизнь. Удивительно, что мужчина выжил", – рассказывает руководитель службы экстренной медицинской помощи Квинсленда Уоррен Мартин. Он добавил, что это первый случай за семь лет его работы, когда крокодил атаковал человека в этом регионе.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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