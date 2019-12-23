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Мужчина в Днепре ушел с корпоратива в одних трусах: фото

Выяснилось, что близкие уже начали искать его и обратились в полицию

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:11
Житель Днепра после корпоратива прошелся по городу в трусах Фото: Emmanuel / Unsplash
Житель Днепра после корпоратива прошелся по городу в трусах
Фото: Emmanuel / Unsplash

В Днепре после шумного празднования новогоднего корпоратива нетрезвый мужчина пошел домой в одних трусах.

"Рано утром, 21 декабря, в полицию поступил вызов, что по Слобожанскому проспекту ходит полуобнаженный мужчина. Экипаж поехал в район вызова и нашел этого гражданина. Он следовал по улицам только в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним. Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе. Что происходило дальше, вспомнить не может", – пишет патрульная полиция Днепропетровской области на своей официальной странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/dnipropolice

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Выяснилось, что близкие уже начали его искать и обратились в полицию.

"Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал. Его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и известили родных о его местонахождении", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, как отгулять корпоратив, чтобы не было стыдно возвращаться на работу. Кроме этого, мы писали, как спасти репутацию после бурного веселья в офисе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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