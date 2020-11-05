Мужчина в прямом эфире снял штаны перед журналисткой (видео)

Курьезный случай произошел на ипподроме Аскот в городе Перт

С австралийской тележурналисткой Ли Стил во время включения с ипподрома Аскот в городе Перт произошел курьезный инцидент. Над женщиной начали пошучивать прохожие – один из них даже скинул в прямом эфире штаны. Отрывок репортажа доступен на YouTube-канале Short Videos.

На короткой записи показано, как Ли Стил рассказывает зрителям о том, что происходит сейчас на месте событий (зрители собирались увидеть скачки) в это время к ней подходит несколько человек и пытаются ее отвлечь.

Одна из прохожих подбежала к Стил, взяла ее за шею и облизала ухо, после чего отошла назад. От неожиданности репортерша вскрикнула, но продолжила работу. Далее провокацию устроил мужчина – он резко забежал в кадр и спустил штаны, показав в камеру оголенные ягодицы.

"Боже, какой позор. Дерись, Ли", "Мне кажется или в последнее время резко взросло количество неадекватных людей", "Зачем так делать?", "Мне стыдно за этих людей", – пишут пользователи сети в комментариях под видео, которое было опубликовано на странице телеканала в Twitter.

Напомним, ранее украинская телеведущая оконфузилась из-за "Тараса Шевченко в СССР".

.Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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