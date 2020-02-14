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Мужчина в самолете простым движением отомстил соседке: видео

Курьезный инцидент произошел на рейсе Новый Орлеан – Шарлотт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:14
На борту самолета произошел забавный инцидент
На борту самолета произошел забавный инцидент
Фото: Depositphotos

На рейсе Новый Орлеан – Шарлотт авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент. Путешественница Венди Уильямс, которая разместилась в предпоследнем ряду лайнера, откинула спинку сидения, чем вызвала дискомфорт у мужчины, сидящего позади нее. Тот, в свою очередь, решил отомстить пассажирке, пишет Daily Mail.

Уильямс рассказала, что когда она впервые откинулась на кресле, мужчина попросил вернуть его в исходное положение на время обеда. Когда он доел, женщина снова разложила кресло, однако сосед опять попросил этого не делать. Женщина отказалась. Тогда американец решил отомстить и начал бить кулаком в спинку ее кресла. Очевидцы сняли инцидент на видео.

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Мнение пользователей Сети разделилось. Некоторые считают, что женщина поступила правильно, ведь купила билет на самолет так же, как и сосед. Другие же поддерживают пассажира и считают, что Уильямс должна уважать других.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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