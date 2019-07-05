Мужчина в своем доме снял на видео жуткое существо

Житель Индонезии увидел странное существо с крыльями и щупальцами

Индонезиец снял на видео странное существо Фото: Pixabay

Мужчина по имени Хари Тоа из Индонезии опубликовал в интернете видео странного существа средних размеров с двумя большими крыльями и четырьмя щупальцами, которое залезло на потолок в его доме. Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его "пришельцем". Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Как сообщает издание Daily Mail, индонезиец не смог определить вид животного, однако предположил, что скорее всего это мотылек, который относится к семейству Arctiinae и обладает схожими чертами с бабочкой-медведицей (Creatonotos gangis). Она напоминает гибрид моли и паука и обладает несколькими щупальцами, которые производят феромоны для привлечения партнеров.

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Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо:

Медведицы – подсемейство чешуекрылых из семейства Erebidae. До 2011 года рассматривалось в качестве самостоятельного семейства Arctiidae. Бабочки часто всего встречаются с яркой и пестрой окраской, мохнатые, с толстым туловищем. Ведут ночной или сумеречный образ жизни. В мире известно около 11000 видов таких мотыльков.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, "Сегодня" писали о мутанте с шестью копытами, которого удалось снять на камеру.

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